Будапешт на 85% зависит от газа из РФ, на 65% — от нефти из РФ, поэтому не имеет альтернативных вариантов для отказа от импорта из России в ближайшие пять лет, об этом сообщил глава венгерского МИДа Петер Сийярто. В интервью CNN он заявил, что страна будет платить российскими рублями за энергоресурсы и использовать, предложенную Москвой схему расчётов.