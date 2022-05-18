Венесуэла подтвердила снятие части нефтяного эмбарго США

Фото Zamir Usmanov/Global Look Press

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес сообщила, что США отказались от ограничительных мер по работе американских и европейских нефтяных компаний на территории страны. Об этом политик сообщила на своей странице в соцсети. Об этом сообщает РБК.

Правительство Венесуэлы провело проверку и может подтвердить данные о том, что США разрешили своим и европейским компаниями вести переговоры и возобновить операции в Венесуэле, — написала вице-премьер.

Родригес добавила, что правительство страны надеется на полную отмену незаконных санкций со стороны США.

Эмбарго в стране действовало с 2019 года. Переговоры по отмене части ограничений продолжались между странами с марта этого года. В итоге Минфин США выпустил лицензию, которая позволяет американской компании Chevron вести переговоры о возможном возобновлении производства в Венесуэле.

Дипломатические отношения с Венесуэлой были разорваны США из-за обвинений в фальсификации выборов президента Николаса Мадуро. Переговоры начались после введения санкций на поставку российской нефти.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что введение запрета на экспорт нефти из России приведёт к стремительному росту цен. Она отметила, что многие европейские страны пребывают в сильной зависимости от российских энергоресурсов.