Венесуэла обвинила США в смерти президента Гаити

Ответственность за убийство президента Гаити Жовенеля Моиза лежит на США. Соответствующее заявление сделал экс-глава Национального учредительного собрания Венесуэлы и первый заместитель председателя правящей Единой социалистической партии Диосдадо Кабельо, слова которого приводит Version Final.

Он отметил, что «не нужно быть гадалкой» для осознания вины Штатов в этом инциденте.

Элементарная логика событий, которые произошли на этом континенте и в этом мире, заключалась в том, что в качестве главного героя за кулисами стоит одна страна, всё остальное — попытки сбить с толку, — сказал Кабельо.

Политик добавил, что Венесуэла окажет поддержку народу Гаити.

Трагедия произошла в ночь на среду, 7 июля. Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию. Его супруга находится в критическом состоянии. По мнению властей страны, нападение совершил вооружённый отряд, состоявший из иностранцев. Полиция ликвидировала четверых подозреваемых в убийстве президента Гаити, ещё двое задержаны.

Ранее издание Miami Herald сообщило, что напавшие на президента Гаити представились сотрудниками Управления по борьбе с наркотиками США. В ведомстве сообщили, что данная информация не соответствует действительности.