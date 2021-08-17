Великобритания заявила о перехвате российского Су-24 над Чёрным морем

О перехвате российского военного самолёта Су-24 в международном воздушном пространстве над Чёрным морем недалеко от побережья Румынии заявили Королевские ВВС Великобритании.

По данным британских ВВС, истребитель «Тайфун», базирующийся в Румынии, поднялся по тревоге для перехвата российского истребителя в международном воздушном пространстве над Чёрным морем.

Утверждается, что российский самолёт был обнаружен при входе в район полётной информации Бухареста. Предположительно, он направлялся в воздушное пространство Румынии, при этом он не передавал полётный план, не разговаривал с местными диспетчерами и «создавал угрозу безопасности для всех пользователей воздушного пространства».

Пилот британского истребителя рассказал, что «Тайфун» поднялся в воздух «в считанные минуты» и вскоре самолёт был перехвачен и идентифицирован как российский Су-24. Прежде чем британские самолёты его перехватили, он пролетел порядка 20 миль от побережья Румынии.

Мы следовали за ним, пока он не покинул район полётной информации и направился на северо-восток. После этого мы возобновили боевой воздушный патруль и вернулись на базу, — рассказал пилот Королевских ВВС.

Ранее британские ВВС сообщали о перехвате двух российских Ту-142.