Британия ввела санкции против Титова и ряда предприятий ОПК Великобритания ввела санкции против 15 российских физлиц и юрлиц

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Борис Титов

Великобритания внесла 15 физических и юридических лиц из России в санкционный список, говорится в сообщении, распространенном МИД королевства. В частности, рестрикции коснулись уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова, владельца агентства «Регнум» Сергея Руднова и владельца «Аэростарта» Александра Мячина.

Кроме того, под санкции попадут также российские оборонные компании «РТ-комплект», «Оборонлогистика», «Универсалмаш» и «Топаз». Также в список включен российский разработчик и производитель беспилотных летательных аппаратов Zala Aero и компания «Москомсвязь».

Кроме того, ограничительные меры введены против бывшего помощника президента РФ Евгения Школова. В черный список также попала акционер банка «Россия» и «Национальной медиа группы» Светлана Кривоногих.

7 февраля Евросоюз отменил санкции против бывшего губернатора Севастополя и экс-замминистра промышленности и торговли России Дмитрия Овсянникова. Ранее политик подавал иск в европейский суд с требованием исключить его из санкционного списка, в который он был занесен еще в 2017 году. По его словам, ограничения мешают ему вести бизнес на Кипре.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время саммита ЕС — Украина заявила, что Евросоюз введет десятый пакет антироссийских санкций в годовщину начала военной операции на Украине, 24 февраля. По ее словам, общая сумма ограничений превысит €10 млрд. Она отметила, что новые санкции, в частности, затронут поставки в Россию технологий, которые могут использоваться в боевых действиях на Украине. Кроме того, страны ЕС введут ограничения, которые закроют лазейки для обхода действующих рестрикций, добавила фон дер Ляйен.