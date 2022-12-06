Великобритания против остального НАТО? В чьих интересах были атакованы российские аэродромы

Фото: shutterstock

Надо сказать, что в целом попытки ВСУ с помощью беспилотников атаковать аэродромы в глубине территории России вызвали противоречивую реакцию у западных кураторов Киева. Во всяком случае внешне никто из «старших партнеров» большого восторга не выразил. Примерно так себя вели официальные лица НАТО и после диверсии украинских спецслужб на Крымском мосту. Североатлантическое сообщество прекрасно понимает, что терпение Москвы не беспредельно. Желающих просто «снести Украину» у нас все больше. А дальнейшая эскалация реально грозит прямым вовлечением в конфликт вооруженных сил Альянса с непредсказуемыми последствиями для нынешней цивилизации.

Недаром бывший главком Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис призвал более действенно сдерживать украинцев, предоставляя им более эффективные средства ПВО. Вот только и нынешний инцидент с запуском беспилотников по двум нашим аэродромам неожиданно выявил явное расхождение целеполагания западных партнеров в отношении продолжающегося конфликта на востоке Европы.

Фото: Panayiotis Tzamaros/ZUMAPRESS.com/Global Look press Джеймс Ставридис

По информации украинских источников, для осуществления теракта современные беспилотники с большим радиусом действия были предоставлены британскими спецслужбами. Сама атака, как утверждается, осуществлялась с прямой разведывательной поддержкой в режиме реального времени. Предполагалось, что удар будет нанесен по расположенным на взлетной полосе бомбардировщикам Ту-95 в момент их дозаправки, когда самолеты уже загружены боекомплектом. Расчет был, дескать, на то, что все сдетонирует с масштабными последствиями для нашего парка стратегических носителей. Пытались, видимо, повторить историю с атакой на военный аэродром в Крыму.

Как мы теперь знаем, по сообщению нашего Министерства обороны, беспилотники с опасной начинкой были перехвачены, однако на взлетную полосу все-таки упали их обломки, причинившие некоторый ущерб обшивке двух самолетов.

Тем не менее вопросы остаются. И прежде всего не лишне уточнить «национальность» БПЛА, которые все активнее угрожают наших тылам. Поскольку есть версия, что киевские службы воспользовались еще советским беспилотным самолетом «Стриж», некогда предназначенным для прорыва систем ПВО противника. Вслед за «Стрижами» обычно должны были наносить удары самолеты. Но даже если использовались советские технические наработки, на этот раз общее руководство и разведывательное обеспечение операции может быть чисто британским.

А это подтвердит известный тезис о том, что Лондон ведет на Украине свою собственную игру. Причем временами активнее, чем даже «заокеанский властелин». Недаром бывший премьер Великобритании Борис Джонсон хвастался, что именно под его серьезным нажимом Европа объединилась против России. Тогда как канцлер Германии Шольц изначально желал якобы скорейшего поражения Украины, дабы избежать нынешних серьезных экономических потерь по причине затянувшегося конфликта. И с тех пор все британские премьеры спешат отметиться визитом в Киев, открыто выступая против любых компромиссов с Россией.

Считается, что, выйдя из рядов Европейского союза, Великобритания стала строить свои собственные глобальные союзы, завязанные на ее роли крупного финансового посредника и на старые неоколониальные связи. И в таком контексте продолжение и нагнетание конфликта на Украине входит в английские долгосрочные планы. Тем более что с ЕС у нее уже нет общей судьбы.

Правда, есть и иная версия, утверждающая, что украинские войска использовали для атаки израильские беспилотники Harop с радиусом действия как раз в тысячу километров. А их появление в арсенале ВСУ замаскировано созданием украинскими инженерами якобы собственных беспилотников со схожими параметрами. Но это, как говорится, уже совсем другая история. Будем наблюдать.