Великобритания отправила спецназ на Ближний Восток после атаки на танкер

Элитные подразделения Особой лодочной службы и Особой воздушной службы Великобритании направлены на Ближний Восток после нападения на нефтяной танкер израильской компании Mercer Street. Об этом сообщает The Mirror.

Спецназовцы приехали в регион в выходные для поддержки находящихся там специалистов. Военные должны ликвидировать или захватить напавших на танкер злоумышленников. Также они будут заниматься обучением местных войск. Кроме спецназовцев в миссии задействованы эксперты по радиоэлектронной борьбе. Известно, что военные будут использовать беспилотные летательные аппараты.

Никаких подробностей миссии не раскрывается. Журналисты считают, что Лондон хочет указать Тегерану, что не потерпит никаких нападений на морские суда в международных водах. В Великобритании утверждают, что к атаке причастен Иран. В Тегеране опровергли эти утверждения и подчеркнули, что о причастности ближневосточной страны к этому инциденту нет никаких доказательств.

Ранее компания-оператор Zоdiac Maritime заявила, что танкер Mercеr Street подвергся нападению в Индийском океане. Погибли два члена экипажа (граждане Британии и Румынии). Позже команда судна смогла вернуть себе управление и танкер продолжил движение в сопровождении Военно-морских сил США.