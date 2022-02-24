Великобритания анонсировала «беспрецедентный санкционный ответ» России

Великобритания вместе с союзниками представит широкий пакет санкций против России в связи с началом военной операции на Украине, заявил замминистра иностранных дел Соединённого Королевства Джеймс Клеверли в интервью телеканалу Sky News. По его словам, нужно «наказать РФ за ужасающее поведение».

В тесном сотрудничестве с нашими международными друзьями и союзниками мы представим беспрецедентный санкционный ответ, чтобы наказать [Россию] за ужасающее решение, — указал он.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты «продолжат оказывать поддержку и помощь Украине и украинскому народу» и вместе с союзниками и партнёрами введут жёсткие санкции против России. Он также отметил, что провёл телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, который попросил его и других мировых лидеров «ясно высказаться» против действий РФ и поддержать народ Украины.

До этого высокопоставленный чиновник администрации США сообщил о намерении Вашингтона ввести санкции против Сбербанка и ВТБ в случае продолжения «вторжения» России на Украину. Совокупные активы этих двух банков составляют почти $750 млрд.

Также власти США продолжают рассматривать другие потенциальные санкции, в частности не исключается возможность отключения России от SWIFT.