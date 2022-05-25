Великая антикитайская стена: Байден определил сверхзадачу США в Азии Америка хочет утвердиться в статусе индо-тихоокеанской державы и сдержать экспансию Китая

Токио, Япония: премьер-министр Японии Фумио Кисида (справа) приветствует президента США Джо Байдена (слева) / Фото Pool/Global Look Press

Дипломатический марафон президента США Джо Байдена по Индо-Тихоокеанскому региону, завершившийся во вторник в Токио на саммите Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD), окончательно развел государства самой динамично развивающейся и при этом наиболее неспокойной части незападного мира по разные стороны баррикад. В то время как Япония, Австралия и Индия примкнули к антикитайской коалиции, Юго-Восточная Азия не спешит бросить вызов Пекину, который остается для нее главным партнером. Сам же Китай усилил свою контригру, призывая не провоцировать блоковое противостояние.

Начавшееся в конце прошлой недели с визита в Сеул индо-тихоокеанское турне Джо Байдена финишировало в Токио, где помимо переговоров с премьер-министром Японии Фумио Кисидой он принял участие во втором очном саммите лидеров Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD).

Находясь за десять тысяч километров от Вашингтона, в ходе многочисленных встреч с лидерами государств, на которые американская дипломатия делает главную ставку в Азии, а также общаясь с главами ведущих мировых компаний и корпораций и дислоцированными в регионе американскими военнослужащими, Джо Байден мог что-то забыть или сказать невпопад.

Но при этом он не мог позволить себе забыть и не забыл главного, ради чего приехал вначале в Сеул, а затем в Токио.

Главной целью турне Джо Байдена стало решающее дипломатическое наступление, призванное реализовать давнюю idee fixe американской политики в Индо-Тихоокеанском регионе, провозглашенную еще его предшественником в Белом доме Дональдом Трампом. Смысл этой системообразующей идеи можно определить так: любой ценой остановить китайскую экономическую экспансию и рост военного могущества Пекина, лишающие США их традиционной ведущей роли в Азии.

Турне Джо Байдена показало: для реализации этой сверхзадачи он готов пойти еще дальше, чем предыдущий президент-республиканец, — попытаться замкнуть гигантское кольцо экономического и военно-политического окружения Китая и не давать ему из этого кольца выйти.

Об амбициях Америки стать лидером не только западного мира, но и Индо-Тихоокеанского региона и не позволить ему окончательно превратиться в вотчину Китая Джо Байден наиболее четко и недвусмысленно заявил на саммите QUAD.

Pool/Global Look Press

«Мы — индо-тихоокеанская держава. Однажды лидер Китая спросил меня, почему я продолжаю говорить, что мы — индо-тихоокеанская держава. Я сказал, потому что мы такие и есть. Одна сторона нашей страны связана с Тихим океаном. И мы взаимодействовали с вами всеми уже длительное время», — обратился к лидерам Японии, Индии и Австралии Джо Байден.

В ходе своего турне президент США не раз противопоставлял Америку Китаю, давая понять, что это не просто две ведущие мировые державы, но и два главных конкурента и антипода, придерживающихся противоположных ценностей и моделей развития. Понятно, что более конкурентоспособной и привлекательной для стран региона он назвал американскую модель, в частности, пообещав, что уже в этом году впервые за последние 40 лет ВВП США будет расти быстрее, чем в Китае.

Саммит QUAD в Токио стал новым шагом на пути реализации концепции «открытого, свободного и безопасного» Индо-Тихоокеанского региона, основанного «на правилах» и понимаемого как антитеза китайскому миру, в котором, как считают США и их союзники, нет никаких правил и царит беспредел Пекина.

По итогам встречи QUAD ее участники, позиционирующие себя как «силы добра» (определение премьер-министра Индии Нарендры Моди), приняли решение в ближайшие пять лет вложить $50 млрд в развитие региональной инфраструктуры и создать «Индо-Тихоокеанское партнерство по осведомленности о морской сфере» (IPMDA).

Предполагается, что IPMDA позволит отслеживать движение китайских военных кораблей и рыболовецких судов и тем самым усилить давление на Пекин. Неудивительно, что морская инициатива QUAD уже вызвала резкое неприятие Пекина.

Как заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, «как участник важных морских конвенций, таких как Конвенция ООН по морскому праву, Китай всегда активно выполнял свои обязательства по международному праву».

Китай призывает соответствующие стороны не выдвигать беспочвенных обвинений, не создавать клики и не провоцировать блоковое противостояние, так как это в действительности всерьез угрожает становлению мирного, стабильного и совместного морского порядка, — предупредил официальный представитель МИД КНР.

Между тем большая четверка QUAD может вскоре превратиться в большую пятерку или в четыре плюс один. Как заявил после переговоров с Джо Байденом в интервью телеканалу CNN президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, его страна рассматривает возможность присоединения к QUAD и призывает Пекин отнестись к этому шагу без излишней «чувствительности».

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль flickr

Помимо усиления оборонных связей антикитайской «четверки», к которой готова присоединиться Южная Корея, в ходе своего азиатского турне Джо Байден призвал государства региона поддержать еще одну инициативу Вашингтона.

Предлагаемое президентом Байденом Индо-Тихоокеанское экономическое рамочное соглашение (Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity, IPEF) должно стать основой некоего антикитайского экономического альянса в Индо-Тихоокеанском регионе, оставляющего Пекин вне игры или за бортом делового сотрудничества с азиатскими партнерами и союзниками США.

Идея экономической «дружбы против Китая», которая была протестирована в ходе азиатского турне Джо Байдена, состоит в том, чтобы создать в Индо-Тихоокеанском регионе независимые от КНР цепочки поставок товаров, имеющих стратегически важное значение для Америки, и ввести общие, продиктованные США стандарты в таких областях, как чистая энергетика, инфраструктура и цифровая торговля. В противовес китайской концепции открытых рынков без таможенных барьеров, позволяющей отделить бизнес от политики, Джо Байден предлагает союзникам «партнерство взаимных жертв». Его смысл состоит в том, что во имя развития альянсов с Америкой азиатские союзники должны будут пожертвовать связями с Китаем.

Однако в чем будут состоять жертвы со стороны США, если речь в самом деле идет о «взаимных жертвах», о которых заявил на переговорах с южнокорейским лидером Джо Байден, так и осталось неясным, учитывая, что никакие преференции для государств региона от членства в IPEF не просматриваются.

В частности, США не готовы пойти на шаги, расширяющие будущим партнерам по IPEF доступ к американским рынкам. Неудивительно, что церемонию запуска IPEF в Токио, которая состоялась за день до саммита QUAD, проигнорировали половина «азиатских тигров», входящих в региональный блок АСЕАН.

Это не прохладная, а вполне прагматичная реакция, учитывая, что дивиденды от IPEF, в число которых могло бы войти снижение Вашингтоном торговых тарифов для азиатских партнеров, пока не просматриваются, — был вынужден признать представитель Министерства финансов Японии.

Между тем самым скандальным событием его азиатского турне стало новое заявление Джо Байдена по Тайваню, которое было интерпретировано в регионе как готовность США вступить в вооруженный конфликт с Китаем. Поводом стало высказывание главы Белого дома на совместной пресс-конференции с японским премьером Фумио Кисидой о готовности военного участия США в защите Тайваня «в случае китайского вторжения».

Уже после этого, пытаясь спустить скандал на тормозах, американские официальные лица выступили с разъяснениями, смысл которых сводится к тому, что слова президента США о Тайване, прозвучавшие в Токио, неверно интерпретировали и горячая война с Китаем не планируется.

В целом вопрос о том, кто для США главный противник — Россия или Китай — после азиатского турне Джо Байдена уже во многом звучит риторически. Ответ — оба главные. Отличие лишь в формулировках («немедленная угроза» — для России и «стратегический вызов» — для Китая) и в механизмах сдерживания, которые для каждой из стран подбираются с учетом ее специфики.

Великая антикитайская стена Джо Байдена становится реальностью, но бреши и провалы в ней остаются, позволяя Китаю уверенно вести свою контригру с Россией и без нее, и не отдавать региональное лидерство США.