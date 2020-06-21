Ведущий белорусского госканала призвал коллег не лгать о протестах

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Телеведущий белорусского госканала ОНТ Артемис Ахпаш призвал коллег не становиться пособниками тех, «кто пакует людей в автозаки», и перестать транслировать «откровенную ложь» о протестах перед выборами в Белоруссии.

Ахпаш заявил, что за 10 лет на белорусском ТВ так и не стал «инструментом пропаганды», оставаясь ведущим развлекательных шоу и не соглашаясь на предложения вести новости.

Люди, которых задерживают, не экстремисты, не террористы, не вооружённые бандиты — это такие же белорусы, которые просто вышли на улицу, чтобы показать своё отношение к происходящим событиям. Другого способа выразить свои чувства и мнение у нас не осталось. Неужели, вы согласны и дышать по указке? — написал Ахпаш в Instagram.

Телеведущий согласился, что после такого обращения от потеряет работу на белорусском ТВ, но отметил, что «с таким телевидением не по пути».

По информации Lenta.ru, после публикации профиль журналиста исчез с сайта ОНТ.

Как писал NEWS.ru, акции по сбору подписей за оппозиционных кандидатов в президенты сменились в городах Белоруссии акциями протеста против власти после задержания Виктора Бабарико и Сергея Тихоновского.

Бабарико задержали 18 июля — за день до завершения сбора подписей. Бабарико, более 20 лет возглавлявшего Белгазпромбанк, назвали подозреваемым по делу о неких преступлениях в кредитной организации. Штаб кандидата заявил о получении голосов поддержки от 435 тысяч белорусов — около 5% населения страны.

Президент Александр Лукашенко призвал белорусов не героизировать «ворюг и обуржуившихся банкиров». Параллельно глава государства анонсировал повышение пенсий и заявил, что это никак не связано с выборами 9 августа.