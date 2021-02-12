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Вблизи парламента в Могадишо прогремел мощный взрыв

13:04, 13 февраля 2021
Фото: AP Photo/Farah Abdi Warsameh/ТАСС

В столице Сомали Могадишо взорвался заминированный автомобиль. В результате взрыва пострадали шесть человек.

Инцидент произошёл возле перекрестка Сайдика недалеко от здания парламента. Как написал в своём Twitter представитель федерального правительства Сомали и старший советник премьер-министра по связям со СМИ Мохамед Ибрахим Моалиму, правоохранителям удалось предотвратить крупную атаку.

По его словам, автомобиль смертника проигнорировал приказы силовиков и не остановился на контрольно-пропускном пункте Дабка. Взрыв произошёл уже после того, как солдаты обстреляли машину. Ранения получили шесть человек, погиб только один террорист.

Ранее заминированный автомобиль взорвался в восточной афганской провинции Кунар. Погибли пять сотрудников полиции, в том числе командир полицейской роты пополнения. Также в этот день взорвался заминированный автомобиль около поста сил безопасности в районе Аргхандаб в провинции Кандагар. Ещё одна атака произошла в Джелалабаде. Целью боевиков были полицейские, но пострадали три мирных жителя, сообщал NEWS.ru.

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