Вблизи парламента в Могадишо прогремел мощный взрыв

Инцидент произошёл возле перекрестка Сайдика недалеко от здания парламента. Как написал в своём Twitter представитель федерального правительства Сомали и старший советник премьер-министра по связям со СМИ Мохамед Ибрахим Моалиму, правоохранителям удалось предотвратить крупную атаку.

По его словам, автомобиль смертника проигнорировал приказы силовиков и не остановился на контрольно-пропускном пункте Дабка. Взрыв произошёл уже после того, как солдаты обстреляли машину. Ранения получили шесть человек, погиб только один террорист.

Security forces foil potentially massive suicide attack near Sayidka junction after suicide bomber ignored orders to stop at Dabka checkpoint. Soldiers fired the car before blast went off .The damage was minimized. 6 people injured & only the suicide bomber is confirmed dead.