Россия является «важным соседом» для Финляндии, однако из-за событий на Украине и вопросов безопасности в Европе отношения с ней «сложные». Об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в интервью японскому телеканалу NHK.
Россия для Финляндии — важный сосед. До сих пор во время Горбачева и Ельцина у нас были позитивные отношения. Однако в связи с военной операцией на Украине и вопросами структуры обеспечения безопасности в Европе они становятся очень сложными, — сказал глава финского МИД.
Финляндия и Швеция заявили о намерении вступить в НАТО после того, как Россия начала спецоперацию на Украине. 11 мая стало известно, что страны передадут документы одновременно. Предполагается, что это произойдёт в начале следующей недели.
В этой связи зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что после вступления Финляндии и Швеции в НАТО и последующего размещения сил Альянса на территории двух государств, обе страны могут стать целями для Вооружённых сил РФ.