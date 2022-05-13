«Важный сосед»: глава МИД Финляндии оценил значимость России для страны Глава МИД Финляндии Хаависто заявил, что РФ является «важным соседом» для его страны

Фото Яндекс.Дзен

Россия является «важным соседом» для Финляндии, однако из-за событий на Украине и вопросов безопасности в Европе отношения с ней «сложные». Об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в интервью японскому телеканалу NHK.

Россия для Финляндии — важный сосед. До сих пор во время Горбачева и Ельцина у нас были позитивные отношения. Однако в связи с военной операцией на Украине и вопросами структуры обеспечения безопасности в Европе они становятся очень сложными, — сказал глава финского МИД.

Финляндия и Швеция заявили о намерении вступить в НАТО после того, как Россия начала спецоперацию на Украине. 11 мая стало известно, что страны передадут документы одновременно. Предполагается, что это произойдёт в начале следующей недели.

В этой связи зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что после вступления Финляндии и Швеции в НАТО и последующего размещения сил Альянса на территории двух государств, обе страны могут стать целями для Вооружённых сил РФ.