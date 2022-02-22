Вашингтон ввёл санкции против оператора «Северного потока — 2»

Фото: Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

Верховная рада Украины на внеочередном заседании одобрила введение чрезвычайного положения на всей территории страны, за исключением Донецкой и Луганской областей. Данное постановление поддержали 335 депутатов, при том, что минимум составлял 226 голосов, сообщает РИА Новости.

Утвердить указ президента Украины от 23 февраля 2022 года «О введении чрезвычайного положения в отдельных регионах Украины», — отмечается в постановлении. Указом предусмотрено, что положение ЧП начнёт действовать с 0:00...