Вашингтон ввёл санкции против оператора «Северного потока — 2»
Евгений Бугров
Евгений Бугров
00:52, 24 февраля 2022
Джо БайденФото: Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press
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Президент США Джо Байден ввёл санкции против компании — оператора газопровода «Северный поток — 2». Ограничения касаются и руководства проекта. Москва подсказала миру мотив, чтобы отказаться от её газа, отметил американский лидер, сообщается на сайте Белого дома.
Я приказал администрации ввести санкции против компании Nord Stream 2 AG и её руководства, — указал Байден.
Хозяин Белого дома подчеркнул, что Вашингтон предпримет ещё шаги, если «Россия продолжит эскалацию».
Ранее стало известно, что Байден поблагодарил Германию и канцлера страны Олафа Шольца за решение остановить сертификацию «Северного потока — 2». Как заявил президент США, такое решение было принято после «тесных консультаций» между Вашингтоном и Берлином.