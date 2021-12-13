Варшава пригрозила Минску новыми санкциями

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава предложит Евросоюзу новые санкции в отношении Белоруссии, если ситуация на границе станет ухудшаться. По его словам, решительная позиция Европы во время осеннего кризиса с мигрантами на границе привела к проигрышу президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщает РИА Новости.

Мы с помощью дипломатической акции сдержали прибытие новых мигрантов, и сейчас те мигранты возвращаются обратно. Здесь наш решительный ответ привел к тому, что на этот момент Лукашенко не выиграл в этом споре, в этом давлении, в этом шантаже, — подчеркнул польский премьер.

Своё заявление Моравецкий сделал после встречи глав правительств Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) с участием президента Франции в Будапеште. Он добавил, что в Минске опасаются экономических санкций и торговой блокады.

Так как эскалация сегодня не наступает, мы видим какой-то свет в тоннеле. Но если она будет продолжаться или если Минск или Минск и Москва будут искать новые механизмы для дестабилизации этой части Европы, то мы не дрогнем, чтобы представить Европейской комиссии и нашим партнёрам новые решения, которые будут иметь своей целью более решительный ответ на такие практики, — отметил Моравецкий.

Ранее стало известно, что Александр Лукашенко может с начала следующего года вновь обратиться к тактике использования нелегальных мигрантов «в качестве оружия» против европейских государств. Санкции, введённые против Минска, остановили эти действия, но белорусский лидер занимается поиском новых путей, заявил заместитель главы МИД Польши Павел Яблоньский.