Вандалы в Молдавии снесли мемориал советским воинам

https://static.news.ru/photo/b0ad7b6e-8a54-11eb-b6bd-96000091f725_660.jpg Фото: Алексей Петрович/facebook.com

Вандалы снесли мемориал воинам 2-го кавалерийского корпуса Красной армии, который был установлен в окрестностях села Иванча в советский период. Предполагается, что часть памятника была продана на металлолом. Об этом сообщил председатель объединяющего неправительственные организации Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович в своём Facebook-аккаунте.

В год 80-летия начала Великой Отечественной войны вандалы разрушили памятник воинам 2-го кавалерийского корпуса имени Совнаркома Украины у села Иванча. Штык из нержавеющей стали сволочи решили спилить на металлолом, — написал Петрович.

Он отметил, что на месте уже работает полиция. Кроме того, местные власти также оповещены об инциденте.

Стоит заметить, что подобные надругательства над мемориалами советским войнам в Молдавии происходят весьма часто. Как правило, вандалов не могут найти и задержать. В МИД РФ выражают озабоченность в связи с подобными инцидентами.

Ранее NEWS.ru писал, что неизвестные осквернили единственный в Эстонии танк-памятник Т-34, расположенный под Нарвой. Вандалы нанесли на монумент трафаретные граффити с надписями на русском языке «Падшим героям амфетаминовой войны. 2018».