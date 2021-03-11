Вакцину «Спутник V» одобрили в 50 странах мира

https://static.news.ru/photo/cc4be68a-8275-11eb-bdee-96000091f725_660.jpg Фото: Jesus Vargas/dpa/Global Look Press

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» получила одобрение в 50 странах мира. 11 марта препарат был зарегистрирован в Республике Намибия.

«Спутник V» занимает второе место по количеству одобрений государственными регуляторами. Общая численность населения в странах, где разрешено его применение, превышает 1,3 млрд человек, говорится на сайте вакцины.

Мы видим высокий спрос и делаем всё возможное, чтобы удовлетворить его, чтобы больше стран могли защитить своё население с помощью Sputnik V, — приводятся в сообщении слова главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева.

Он также назвал ключевые преимущества препарата, в числе которых подтверждённая научным сообществом эффективность 91,6%, безопасность, отсутствие отрицательных долгосрочных эффектов, отсутствие необходимости создавать специальные условия для хранения.

Ранее NEWS.ru писал, что Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА), являющееся регулятором ЕС, с 4 марта проводит постепенную экспертизу «Спутника V», но пока не дало одобрения на использование вакцины в Евросоюзе. Не дожидаясь этого разрешения, препарат начали применять в двух странах ЕС — Венгрии и Словакии.