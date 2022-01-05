Прошедший вакцинацию президент Польши Дуда во второй раз заразился ковидом

Президент Польши Анджей Дуда, прошедший ранее вакцинацию и ревакцинацию от коронавируса, во второй заразился COVID-19, сообщил в Twitter специальный представитель его канцелярии Павел Шрот. По его словам, глава государства чувствует себя хорошо, он находится под наблюдением врачей.

В связи со случаями заболеваний в президентской канцелярии и её окружении Дуда сдал тест на коронавирус, который дал положительный результат. Президент чувствует себя хорошо, — написал Шрот.

В канцелярии напомнили, что Дуда сделал уже три прививки от COVID-19 — в апреле, июне и декабре 2021 года.

Первый раз Дуда заразился коронавирусом в октябре 2020 года. Тогда его пресс-секретарь Блажей Спихальский сообщил, что самочувствие главы государства хорошее. Администрация президента находилась в постоянном контакте с медслужбами.