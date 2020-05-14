Если на ранней стадии распространения COVID-19 учёные всерьёз говорили о возможности создания вакцины уже к лету 2020-го, то сейчас прогнозы менее оптимистичные. Разработки лекарства продолжаются сразу в нескольких точках земного шара, но специалисты вполне конкретно дают понять: лечение может не сработать в силу ряда причин. А пока ещё не созданная вакцина становится фактором для серьёзных политических трений в мире.

Препарат для противостояния коронавирусу может появиться лишь в будущем году — и это при самом удачном стечении обстоятельств. Об этом 14 мая заявил Марко Кавалери, глава департамента разработки вакцин Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕАЛС). По словам специалиста, ведомство на данный момент тесно работает с более чем тридцатью разработчиками. Однако с учётом того, что любой препарат потребует многоступенчатого тестирования, раньше 2021-го ждать его использования на людях не стоит. Параллельно с разработкой вакцины, которая могла бы покончить с коронавирусом, ЕАЛС занимается созданием более сотни препаратов, способных облегчить течение болезни и, по крайней мере, минимизировать риск летального исхода. Часть этих лекарств может быть представлена уже летом, допускает Кавалери.

Осторожные прогнозы представителя ЕАЛС прозвучали вскоре после не менее сдержанных высказываний специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Доктор Майкл Райан, исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, в частности, допустил , что коронавирус может и не исчезнуть вовсе и пока, по его мнению, преждевременно говорить о вероятности полной победы над ним. Не стоит забывать и о возможном появлении новых штаммов, устойчивых к будущему лекарству.

Создание вакцины — процесс, осложнённый не только особенностями вируса, но и бюрократическими факторами. Даже если препарат будет изобретён в ближайшее время, потребуются месяцы на его тестирование, приведение в соответствие международным нормам и уже затем производство достаточного количества доз.

Мы рассчитываем на диалог и сотрудничество, но мы должны ожидать, что другие откажутся от этого. Вот почему нам нужен запасной план, — отмечает в этой связи евродепутат Питер Лизе, член правящего в ФРГ Христианско-демократического союза.

Zygimantas Gedvila/www.imago-images.de/Global Look Press

Опасения немецкого политика вполне обоснованы. Уже сейчас некоторые персоны, вовлечённые в создание вакцины, начинают «делить шкуру неубитого медведя». Так, например, происходит в случае с французской фармацевтической компанией Sanofi, участвующей в поиске лечения от коронавируса. Её исполнительный директор Пол Хадсон в ходе интервью заявил, что должны получить вакцину в приоритетном порядке сразу же после её разработки. Такой подход он мотивировал тем, что именно американская сторона взяла на себя основную часть финансирования проекта ещё в феврале, до присоединения к нему других государств. Слова Хадсона вызвали крайне жёсткую реакцию во французском истеблишменте: речь пошла даже о возможности национализировать компанию, чтобы избежать споров о том, кто получит продукт первым.

Здоровье — это общее благо, которое нужно защищать от рыночных игр, — заявил глава Соцпартии Франции Оливье Фор.

Тем не менее заявление Хадсона высветило проблему, о которой пока что говорят достаточно редко. Какая бы страна первой ни преуспела в создании вакцины, это не станет сиюминутной панацеей для всего мира, поскольку национальные интересы для любого государства, очевидно, будут приоритетом. «Гонка» за вакциной в этом контексте рискует стать фактором для осложнения международных отношений, а не для всеобщего единения перед угрозой.