В Запорожской ВГА заявили об ударе беспилотников ВСУ по насосным станциям Глава Запорожской ВГА Балицкий: украинские БПЛА нанесли удар по насосным станциям региона

Фото: Ronen Tivony/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава администрации подконтрольной вооружённым силам РФ части Запорожской области Евгений Балицккий заявил, что беспилотные летательные аппараты ВСУ атаковали насосные станции в Розовском районе региона. По его словам, повреждена инфраструктура. Данную информацию Балицкий разместил в своем Telegram-канале.

Террористический киевский режим совершил три атаки беспилотными летательными средствами по насосным станциям в Розовском районе, — написал глава администрации региона.

По предварительным данным, в результате инцидента оказались уничтожены фильтровая установка второго подъёма и труба, ведущая к машинному залу. Также повреждения получили машинное отделение и гаражи.

В настоящее время проводится проверка центрального водопровода. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов высказал мнение, что Киеву якобы дана команда не допустить бегства украинской армии из Запорожья и превратить его в руины. Он утверждает, украинская армия придерживается тактики выжженной земли, проводимой британскими инструкторами.