В Запорожье призвали мужчин из Украины переезжать на их территорию Член ВГА Запорожья Рогов призвал военнообязанных из Украины переезжать на их территорию

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал военнообязанных мужчин с территории Украины не получать повестки из военкоматов и при удобной возможности переезжать на подконтрольные российским войскам территории. Свой призыв он разместил в личном Telegram-канале.

Дорогие земляки, будьте осторожны! Не получайте повестки, не находитесь по адресу регистрации, где вас могут легко найти. Если есть возможность — уезжайте из города на освобождённую территорию, — написал Рогов.

Ранее глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что жители этих территорий не будут призываться в случаях с чрезвычайными обстоятельствами в течение пяти лет. Он пояснил, что такой мораторий связан с информацией, распространяемой официальным Киевом о том, что на подконтрольных ВС РФ территориях ведётся принудительный призыв людей на фронт.

В свою очередь Генштаб Украины подтвердил законодательный запрет на выезд за пределы места пребывания украинских граждан мужского пола призывного возраста без разрешения военкомата в период действия военного положения.

Кроме того, в Верховную раду был внесён законопроект, уточняющий порядок выезда военнообязанных с места проживания во время боевых действий.