https://static.news.ru/photo/bd95736c-5626-11ea-9813-fa163e074e61_660.jpg Фото: shincheonji.kr

Жители Южной Кореи требуют распустить религиозную секту Синчхончжи, члены которой способствовали резкому росту заболеваемости коронавирусной инфекцией. Петиция об этом на сайте президентской администрации за один день набрала более 240 тысяч подписей. Согласно закону, при таком количестве поддержки инициативы власти обязаны отреагировать на неё.

Учитывая значимый негативный эффект, оказываемый на конституционный порядок противозаконной деятельностью Синчхончжи, её роспуск принесёт большую выгоду для защиты конституции, — заявил автор петиции.

Число заражённых коронавирусом в Южной Корее достигло 602, умерли пять пациентов, выписаны 18 человек. Собранные у 6039 человек анализы ещё обрабатываются.

Ещё 18 февраля подхвативших инфекцию в Южной Корее было меньше 30, уже к четвергу их число выросло до 100, а к пятнице перевалило за 200. Главным очагом COVID-19 стал город Тэгу, расположенный в 300 километрах от Сеула. Власти страны связывают столь быстрое распространение заболевания и более половины случаев заражения им с религиозной христианской сектой Синчхончжи.

Члены организации практикуют физический контакт во время служб и не считают нужным лечиться от болезней. Они верят в вечную жизнь и считают, что если человек умер от заболевания, значит, его вера была слабой.

Источником распространения коронавируса в Тэгу считают 61-летнюю прихожанку Синчхончжи. Она дважды отказывалась пройти тест на инфекцию, обосновывая это тем, что не выезжала в Китай и не общалась с жителями КНР. Она стала 31-м подтверждённым заражённым. Источник её инфицирования остаётся неизвестным. Возможно, это кто-то из других прихожан.

Карантинные службы страны сейчас расследуют, имела ли церковь Синчхончжи в Тэгу обмен людьми со своими зарубежными филиалами. По сообщениям местных СМИ, в прошлом году секта основала приход в китайской Ухани. Именно этот город стал первоначальным очагом распространения эпидемии.

Жители Китая стали заболевать опасной пневмонией в конце декабря. Её симптомы на ранней стадии напоминают обычную простуду. Несколько недель врачи не могли найти возбудителя. В начале января учёным удалось его установить. Вирусу присвоили название 2019-nCoV, позже классификацию изменили на SARS-CoV-2.

К 23 февраля эпидемия затронула более 78 тысяч человек по всему миру. Инфекция уже унесла жизни более 2400 заболевших. Выздороветь удалось более 23 тысячам пациентов. Китай уже запустил производство первого лекарства от болезни, писал NEWS.ru.