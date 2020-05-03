В Южной Корее не считают провокацией обстрел погранпоста со стороны КНДР

В южнокорейском Комитете начальников штабов полагают, что обстрел погранпоста в демилитаризованной зоне со стороны КНДР не был намеренной провокацией.
Как
Как писал NEWS.ru, стрельба произошла в демилитаризованной зоне на границе Южной Кореи и КНДР, первой открыла огонь Северная Корея. После выстрелов со стороны КНДР южнокорейские военные сделали несколько предупреждений по громкоговорителю и серию выстрелов в воздух. Посты приведены в повышенную готовность, военное руководство связалось с КНДР, чтобы выяснить причины произошедшего.
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