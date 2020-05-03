В Южной Корее не считают провокацией обстрел погранпоста со стороны КНДР

https://static.news.ru/photo/2d616828-8d1c-11ea-b762-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TASS

В южнокорейском Комитете начальников штабов полагают, что обстрел погранпоста в демилитаризованной зоне со стороны КНДР не был намеренной провокацией.

Как сообщает агентство Yonhap, пострадавших и разрушений в Южной Корее не зафиксировано, военные в настоящее время занимаются расследованием произошедшего инцидента. Указывается, что после обстрела южнокорейская сторона произвела в общей сложности 20 ответных выстрелов и направила в КНДР письмо с требованием объяснений.

Как писал NEWS.ru, стрельба произошла в демилитаризованной зоне на границе Южной Кореи и КНДР, первой открыла огонь Северная Корея. После выстрелов со стороны КНДР южнокорейские военные сделали несколько предупреждений по громкоговорителю и серию выстрелов в воздух. Посты приведены в повышенную готовность, военное руководство связалось с КНДР, чтобы выяснить причины произошедшего.