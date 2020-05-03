На границе КНДР и Южной Кореи прозвучали выстрелы

https://static.news.ru/photo/3792fce6-8cf2-11ea-955c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ryu Seung-Il/ZUMAPRESS.com

Стрельба произошла в демилитаризованной зоне на границе Южной Кореи и КНДР, первой открыла огонь Северная Корея.

После выстрелов со стороны КНДР, южнокорейские военные сделали несколько предупреждений по громкоговорителю и серию выстрелов в воздух. Посты приведены в повышенную готовность, военное руководство связалось с КНДР, чтобы выяснить причины произошедшего, передаёт агентство «Рёнхап».

Как писал NEWS.ru ранее, американский лидер Дональд Трамп выразил радость в связи с появлением главы КНДР Ким Чен Ына, о проблемах со здоровьем которого ходили слухи, на публичном мероприятии в Северной Корее.