Трамп порадовался появлению Ким Чен Ына на публике

https://static.news.ru/photo/5841412c-8cc1-11ea-a759-fa163e074e61_660.jpg Фото: State Department/ZUMAPRESS.com/GlobalLookPress

Американский лидер Дональд Трамп выразил радость в связи с появлением главы КНДР Ким Чен Ына, о проблемах со здоровьем которого ходили слухи, на публичном мероприятии в Северной Корее.

Отказывавшийся ранее комментировать противоречивые данные о ситуации вокруг северокорейского лидера Трамп написал в своём микроблоге, что рад хорошим новостям.

Лично я рад видеть, что он вернулся и здоров, — заявил президент США.

Как писал NEWS.ru ранее, появление на публике лидера КНДР Ким Чен Ына после 20-дневного перерыва является ходом, рассчитанным на эффект в Сеуле и Вашингтоне. Такого мнения придерживается ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Ким Ен Ун.