Кореевед назвал скрытый смысл появления Ким Чен Ына на публике

https://static.news.ru/photo/ebc1edc0-8c71-11ea-8033-fa163e074e61_660.jpg Ким Чен Ын Фото: SMG/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Появление на публике лидера КНДР Ким Чен Ына после 20-дневного перерыва является ходом, рассчитанным на эффект в Сеуле и Вашингтоне. Такого мнения придерживается ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Ким Ен Ун.

Внешний эффект, который должно произвести это появление, не был главной задачей Ким Чен Ына. И тем не менее северокорейский лидер придавал ему серьёзное значение и как опытный политик тщательно просчитал все факторы, чтобы такой эффект произвести, — рассказал эксперт «Интерфаксу».

Кореевед считает, что появление лидера КНДР является тактическим манёвром, направленным против Южной Кореи, в частности, по политическим противникам президента Мун Чжэ Ина, которые препятствуют налаживанию диалога с КНДР.

По мнению эксперта, Сеул может начать налаживать отношения с Пхеньяном. Этому будет способствовать то, что правящая партия Южной Кореи получила большинство в парламенте, а также в случае, если лидера США Дональда Трампа изберут на второй срок.

Лидер Северной Кореи появился на публике 1 мая на церемонии, посвящённой завершению строительства предприятия по производству удобрений под Пхеньяном. Он был в сопровождении своей сестры Ким Ё Чжон.

NEWS.ru писал, что Ким Чен Ын мог специально не показываться на публике, чтобы привлечь внимание к своей стране. Такого мнения придерживается доцент кафедры востоковедения МГИМО Илья Дьячков.