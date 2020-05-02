Востоковед назвал возможную причину отсутствия Ким Чен Ына

https://static.news.ru/photo/575b2bf8-8c6f-11ea-acf3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лидер КНДР Ким Чен Ын специально не показывался на публике долгое время, чтобы привлечь внимание мировой общественности к своей стране. Такое мнение высказал доцент кафедры востоковедения МГИМО Илья Дьячков.

Ранее американское издание New York Post сообщило о смерти Ким Чен Ына. Издание сослалось на высокопоставленного сотрудника гонконгского телевещателя, который, в свою очередь, заявил, что получил информацию «из очень серьёзного источника».

Исчезновение лидера, о котором все внезапно стали говорить, стало таким способом привлечения внимания к себе. И удивительным образом вся мировая пресса об этом говорила, неделю не сходила эта новость с предположениями о том, что же случилось, — отметил эксперт.

По его словам, Ким Чен Ын хотел таким способом вернуть КНДР в информационную повестку, так как Пхеньян оставили без внимания из-за пандемии, передаёт РИА Новости.

Как сообщал NEWS.ru, южнокорейское агентство Yonhap сообщило, что лидер КНДР Ким Чен Ын 30 апреля появился на публике впервые за 20 дней. Он появился на мероприятии по запуску завода по производству растений в городе Сунчхон.