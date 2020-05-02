Ким Чен Ын показался на публике после исчезновения на 20 дней

https://static.news.ru/photo/be66c8ca-8bf7-11ea-a0c6-fa163e074e61_660.jpg Ким Чен Ын Фото: State Department/ZUMAPRESS.com/GlobalLookPress

Южнокорейское агентство Yonhap сообщило, что лидер КНДР Ким Чен Ын 30 апреля появился на публике, впервые за 20 дней.

Он появился на мероприятии по запуску завода по производству растений в городе Сунчхон, сообщает РИА Новости.

За то время, пока северокорейский лидер не появлялся на публике, в СМИ разных стран мира стала появляться информация об ухудшении здоровья Ким Чен Ына, а в некоторых появились слухи о смерти лидера КНДР и сокрытии этого факта.

Однако многие политики уверяли, что Ким Чен Ын работает. Также правительство Южной Кореи было уверено, что северокорейский лидер жив и здоров.

Как писал NEWS.ru ранее, депутат Южнокорейского парламента Чи Сон Хо, сбежавший из КНДР 10 лет назад, заявил, что на 99% уверен в том, что лидер КНДР Ким Чен Ын умер.