Перебежчик из КНДР заявил об уверенности в смерти Ким Чен Ына

https://static.news.ru/photo/724aae32-8bdb-11ea-b1c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Депутат Южнокорейского парламента Чи Сон Хо, сбежавший из Пхеньяна 10 лет назад, заявил, что на 99% уверен в том, что лидер КНДР Ким Чен Ын умер.

Ранее американское издание New York Post сообщило о смерти Ким Чен Ына. Издание сослалось на высокопоставленного сотрудника гонконгского телевещателя, который, в свою очередь, заявил, что получил информацию «из очень серьёзного источника».

Мне сообщили, что Ким умер в прошлые выходные. Это не на 100% определённо, но я могу сказать, что вероятность составляет 99%, — цитирует телеканал «360» слова правозащитника.

По его словам, Ким Чен Ын не перенёс операцию на сердце. Пхеньян может сделать заявление о смерти лидера в ближайшие выходные.

Предполагается, что сестра Ким чен Ына Ким Е Чжон станет новым правителем КНДР.

27 апреля центральная газета КНДР «Нодон синмун» сообщила: лидер Северной Кореи Ким Чен Ын продолжает работать с документами. Он направил письмо с благодарностями строителям, которые на восточном побережье Вонсан-Кальма возвели туристическую зону. Публикация о председателе Госсовета КНДР в очередной раз вышла без свежих фотографий Ким Чен Ына. Журналисты разных стран обратили внимание на то, что председатель Северной Кореи долгое время не появляется на публике, писал NEWS.ru.