Северокорейское СМИ: Ким Чен Ын всё ещё работает с документами

https://static.news.ru/photo/14fe01e2-880d-11ea-b3a2-fa163e074e61_660.jpg Ким Чен Ын Фото: imago stock&people/Global Look Press

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын продолжает работать с документами. Он направил письмо с благодарностями строителям, которые на восточном побережье Вонсан-Кальма возвели туристическую зону.

Об этом 27 апреля сообщила центральная газета республики «Нодон синмун». Публикация о председателе Госсовета КНДР в очередной раз вышла без свежих фотографий Ким Чен Ына.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Пхеньяне опровергли информацию американских СМИ о панике в столице республике. Отсутствие на улицах города большого количества людей объяснили действием карантинных мер, введённых из-за пандемии коронавируса. В Пхеньяне из громкоговорителей доносятся весёлые песни в исполнении местных коллективов.