Азия

Северокорейское СМИ: Ким Чен Ын всё ещё работает с документами

01:20, 27 апреля 2020
Ким Чен Ын Ким Чен Ын Фото: imago stock&people/Global Look Press

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын продолжает работать с документами. Он направил письмо с благодарностями строителям, которые на восточном побережье Вонсан-Кальма возвели туристическую зону.

Об этом 27 апреля сообщила центральная газета республики «Нодон синмун». Публикация о председателе Госсовета КНДР в очередной раз вышла без свежих фотографий Ким Чен Ына.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Пхеньяне опровергли информацию американских СМИ о панике в столице республике. Отсутствие на улицах города большого количества людей объяснили действием карантинных мер, введённых из-за пандемии коронавируса. В Пхеньяне из громкоговорителей доносятся весёлые песни в исполнении местных коллективов.

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