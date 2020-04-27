Северокорейское СМИ: Ким Чен Ын всё ещё работает с документами

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын продолжает работать с документами. Он направил письмо с благодарностями строителям, которые на восточном побережье Вонсан-Кальма возвели туристическую зону.
Об этом 27 апреля
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Пхеньяне опровергли информацию американских СМИ о панике в столице республике. Отсутствие на улицах города большого количества людей объяснили действием карантинных мер, введённых из-за пандемии коронавируса. В Пхеньяне из громкоговорителей доносятся весёлые песни в исполнении местных коллективов.
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