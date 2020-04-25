Американское издание сообщило о смерти Ким Чен Ына

Американское издание New York Post сообщило о смерти северокорейского лидера Ким Чен Ына.
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Американское издание также приводит неподтверждённые сообщения «от партийных источников из Пекина», согласно которым операция на сердце лидера КНДР прошла неудачно, потому что у хирурга сильно тряслись руки.
Как передавал NEWS.ru, ранее о состоянии Ким Чен Ына высказался президент США Дональд Трамп, заявивший, что сообщения о болезни северокорейского лидера не соответствуют действительности.
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