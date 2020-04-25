Американское издание сообщило о смерти Ким Чен Ына

https://static.news.ru/photo/e3a44276-871e-11ea-846b-fa163e074e61_660.jpg Ким Чен Ын Фото: kremlin.ru

Американское издание New York Post сообщило о смерти северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Издание сослалось на высокопоставленного сотрудника гонконгского телевещателя, который, в свою очередь, заявил, что получил информацию «из очень серьёзного источника». В то же время NY Post цитирует неназванный японский журнал, который написал, что Ким Чен Ын находится «в вегетативном состоянии» после операции на сердце.

Американское издание также приводит неподтверждённые сообщения «от партийных источников из Пекина», согласно которым операция на сердце лидера КНДР прошла неудачно, потому что у хирурга сильно тряслись руки.

Как передавал NEWS.ru, ранее о состоянии Ким Чен Ына высказался президент США Дональд Трамп, заявивший, что сообщения о болезни северокорейского лидера не соответствуют действительности.