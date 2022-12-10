В ЮАР удивились быстрому восстановлению Крымского моста Глава южноафриканского Дурбана: российским инженерам удалось удивительно быстро восстановить Крымский мост

Фото: Пресс-служба Росавтодор/РИА Новости

Восстановление поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода Крымского моста

Российским инженерам удалось удивительно быстро восстановить Крымский мост после теракта, заявил глава администрации южноафриканского города Дурбан Мусу Мбхеле в интервью РИА Новости. По его словам, в ЮАР хотели бы научиться у России примененным в восстановлении моста технологиям реконструкции, а также гражданскому строительству и развитию транспортной системы и инфраструктуры.

Я удивлен, как русским удалось так быстро отстроить Крымский мост после теракта — мы бы хотели учиться у вас этим технологиям реконструкции, гражданского строительства, развитию транспорта и инфраструктуры. А также в сфере переработки отходов и санитарной обработки, — сказал Мбхеле.

Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. Национальный антитеррористический комитет РФ сообщил, что на автомобильной стороне транспортного объекта взорвался грузовик, в результате чего загорелось семь цистерн с горючим, которые вез поезд. Жертвами ЧП стали четыре человека.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что движение по всем полосам автодорожной части Крымского моста будет восстановлено в полном объеме 20 декабря. Тогда же он уточнил, что часть грузового транспорта при необходимости может проезжать по автомобильной части транспортного объекта. 19 ноября строители завершили установку (надвижку) всех четырех пролетов автомобильной части моста. По словам Хуснуллина, первые две конструкции уже в проектном положении, аналогичная процедура для третей и четвертой — на подходе.