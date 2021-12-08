В ЮАР привели первые данные о воздействии вакцин на «омикрон»-штамм

Исследователи из Африканского исследовательского института здравоохранения (ЮАР) выяснили, что у пациентов, дважды привитых вакциной Pfizer и до этого переболевших коронавирусом, антитела активнее боролись с «омикрон»-штаммом. Тем не менее препарат не смог обеспечить полную защиту организма, пишет Bloomberg.
В течение двух недель учёные
Штамм коронавируса, получивший во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обозначение «омикрон», был выявлен в ноябре текущего года на юге Африки. Наиболее широкое распространение новая мутация получила в ЮАР. Согласно мнению экспертов, штамм может оказаться более контагиозным, чем остальные варианты коронавируса.
Ранее завкафедрой инфекционных болезней Южно-Уральского государственного медицинского университета Людмила Ратникова рассказала, что штамм CОVID-19, получивший название «омикрон», может стать последней мутацией, а пандемия пойдет на убыль. По её словам, вирус в итоге превратится в обычный «сезонный» и не будет массово вызывать тяжёлые формы заболевания.