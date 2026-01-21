Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
21 января 2026 в 14:20

«В ярости»: стало известно о серьезном расколе в отношениях США и Украины

Политтехнолог Павлив: США готовятся прекратить всякую помощь Украине

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Соединенные Штаты готовятся полностью прекратить военную помощь Украине, предположил в беседе с NEWS.ru политолог Михаил Павлив. По его словам, это связано с провальным визитом украинской делегации, которую представлял глава офиса президента Владимира Зеленского Кирилл Буданов, в Вашингтон и ультиматумами американской стороны.

Визит украинской переговорной группы в Вашингтон во главе с Будановым прошел совершенно провально. При этом американцами был выдвинут ряд ультиматумов Киеву, на которые переговорщики ответить не смогли, а Зеленский, как мне известно, был в ярости. На сегодняшний день по непубличным каналам произошел определенный разрыв. Американцы угрожают прекратить всякую военную помощь, включая предоставление разведданных, хотя это публично не заявляется, — пояснил Павлив.

Он отметил, что Зеленский не полетел на Всемирный экономический форум в Давосе, потому что нет соглашения, которое он мог бы подписать с США. По его словам, у представителей Вашингтона также пока что нет повода для встречи с украинской стороной.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине не удается завершить, поскольку обе стороны — Киев и Москва — не готовы идти к миру одновременно. По его словам, он смог завершить восемь войн. Глава Белого дома подчеркнул, что подобное не удавалось другим лидерам.

США
Украина
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, как НАТО будет справляться с небывалыми скандалами внутри блока
Вторую женщину спасли из-под завалов обрушившегося ТЦ в Новосибирске
В Минэнерго высказались о стратегическом партнерстве России с Ираном
Россиянам напомнили, почему так важно проветривать помещения зимой
Россиянам рассказали, что будет с авторынком и ценами на машины в 2026 году
Ксения Шойгу назвала главные успехи российского триатлона в 2025 году
Приставы начали арестовывать миллиарды Чубайса: чего он лишится, активы
Суд на Украине принял решение по имуществу Тимошенко
В Новосибирске рассказали о нарушении при строительстве обрушившегося ТЦ
Услуга записи к врачу через MAX охватила почти всю Россию
Раскрыты ежемесячные расходы Долиной на охрану особняка в Подмосковье
«Калашников» начал выпуск модернизированного с учетом опыта СВО ППК-20
«Привести марионеток в чувство»: политолог о встрече Путина и Уиткоффа
Рецепт из переспелых бананов: простые и легкие панкейки на завтрак
Военэксперт раскрыл состав опасного химоружия ВСУ
В РАН спрогнозировали сроки создания Ираном ядерного оружия
«Стала более воинственной»: востоковед о политике США в отношении Ирана
Ремонт однушки в Москве стал дольше и дороже
Москвичам рассказали, какой будет погода в начале февраля 2026 года
Спектакль «Плохие хорошие» покажут в театре Пушкина
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.