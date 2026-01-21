«В ярости»: стало известно о серьезном расколе в отношениях США и Украины

Соединенные Штаты готовятся полностью прекратить военную помощь Украине, предположил в беседе с NEWS.ru политолог Михаил Павлив. По его словам, это связано с провальным визитом украинской делегации, которую представлял глава офиса президента Владимира Зеленского Кирилл Буданов, в Вашингтон и ультиматумами американской стороны.

Визит украинской переговорной группы в Вашингтон во главе с Будановым прошел совершенно провально. При этом американцами был выдвинут ряд ультиматумов Киеву, на которые переговорщики ответить не смогли, а Зеленский, как мне известно, был в ярости. На сегодняшний день по непубличным каналам произошел определенный разрыв. Американцы угрожают прекратить всякую военную помощь, включая предоставление разведданных, хотя это публично не заявляется, — пояснил Павлив.

Он отметил, что Зеленский не полетел на Всемирный экономический форум в Давосе, потому что нет соглашения, которое он мог бы подписать с США. По его словам, у представителей Вашингтона также пока что нет повода для встречи с украинской стороной.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине не удается завершить, поскольку обе стороны — Киев и Москва — не готовы идти к миру одновременно. По его словам, он смог завершить восемь войн. Глава Белого дома подчеркнул, что подобное не удавалось другим лидерам.