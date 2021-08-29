В Японии вновь обнаружили примеси в вакцине Moderna

Ещё в одной партии вакцин Moderna японские специалисты нашли инородные элементы. Об этом сообщается на сайте префектуры Окинава.

Во время вакцинации в городе Наха в двух пузырьках и двух шприцах японские врачи обнаружили странную чёрную субстанцию. При более детальной проверке ещё в одном шприце нашли сомнительную розовую жидкость. По данным СМИ порядка 400 человек вакцинировались вакциной Moderna из этой партии. На данным момент о каких либо проблемах со здоровьем у пациентов, которым ввели препарат из этой партии, не сообщается. Номер заводской серии вакцины в этом случае отличался от номеров, которые правительство Японии запретило к использованию на территории страны. Данный инцидент приостановил деятельность одного из центров вакцинации в префектуре Окинава.

Ранее сообщалось, что в Японии два человека скончались после прививки вакциной Moderna. Двое мужчин умерли спустя несколько дней после укола. Были ли какие-то опасные примеси в тех ампулах на данный момент не установлено. В СМИ говорилось, что Япония получила порядка 1,6 миллиона доз вакцины марки Moderna.