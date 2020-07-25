В Японии умер автор костюмов Элтона Джона, Стиви Уандера и Дэвида Боуи

https://static.news.ru/photo/d8c5f0de-cfda-11ea-9eaa-fa163e074e61_660.jpg Кансай Ямамото Фото: kansaiyamamoto.official/facebook.com

Ушёл из жизни известный японский модельер и продюсер Кансай Ямамото. Он известен тем, что сотрудничал с Элтоном Джоном и Стиви Уандером, а также создавал яркие футуристические костюмы для выступлений Дэвида Боуи.

О смерти мастера сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

Ямамото родился в феврале 1944 года. Он учился в университете Ниппон, а также в нескольких дизайнерских ателье, где изучал тенденции моды. Расцвет его карьеры в качестве модельера пришелся на 1970-е и 1980-е годы. В то время показы его коллекций проходили в Лондоне, Париже и Нью-Йорке.

В начале 1990-х годов он стал продюсером и начал организовывать масштабные развлекательные шоу, сочетавшие в себе музыку, танцы, акробатику, элементы японских фестивалей. Яркие мероприятия проходили по всему миру, в том числе в России. В Москве в 1993 году такое шоу собрало около 120 тысяч зрителей.

Ямамото проявил себя и в промышленном дизайне. В 2010 году он разработал внешнюю концепцию скоростного экспресса Skyliner, который курсирует между Токио и аэропортом Нарита.

В последние годы мастер сотрудничал с Louis Vuitton, став автором коллекции, в которой использовал сюжеты из японского искусства и театра кабуки.

В течение нескольких месяцев Ямамото боролся с острым миелоидным лейкозом. Ему было 76 лет.

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