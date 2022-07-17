В Японии произошло извержение вулкана Сакурадзима

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В Японии произошло извержение вулкана Сакурадзима, который находится в самой южной точке государства — на полуострове Осуми, передает портал Crisis24. В результате в атмосферу было выброшено большое количество дыма и пепла. По предварительной информации, пострадавших нет.

Вулкан Сакурадзима, расположенный к востоку от Кагосимы, извергся 17 июля, выбросив в атмосферу дым и пепел, — сказано в сообщении.

Журналисты портала, ссылаясь на Метеорологическое агентство Японии, предупредили жителей Кагосимы о возможном начале пеплопада и закрытии автодорог.

15 января в Тихом океане произошло извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в Тихом океане в архипелаге Тонга. Столб из дыма и пепла, вырвавшийся из кратера вулкана, достигал высоты 20 км. Звуки извержения слышали даже жители Новой Зеландии.