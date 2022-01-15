Тупоу VI эвакуировали из дворца после извержения вулкана Хунга-Хаапай

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В Тихом океане произошло извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в архипелаге Тонга. Столб из дыма и пепла, вырвавшийся из кратера вулкана, достигал высоты 20 км, сообщила новозеландская радиостанция RNZ. Звуки извержения слышали даже жители Новой Зеландии.

После извержения на архипелаге было объявлено об угрозе цунами. Местное население стало в массовом порядке покидать свои дома, находящиеся близ побережья. Волны высотой более метра стали накрывать острова Королевства Тонга.

BREAKING: Satellite image captures Tonga's Hunga volcano erupting



(Source: @US_Stormwatch ) pic.twitter.com/VolrJs7Gfi — The Spectator Index (@spectatorindex) January 15, 2022

Столица Нукуалофа, которая находится в 65 км к северу от вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, была частично затоплена. Король Тонги Ахо-Эиту Тупоу VI был эвакуирован из дворца.

Объявление об угрозе цунами и штормовое предупреждение распространили на Фиджи, в ряде районов Новой Зеландии, а также в Австралии.

VolcÃ¡n submarimo en OceanÃ­a Hunga Tonga Hunga Ha'apai. Se aprecia claramente la columna de ceniza y la interacciÃ³n del agua del mar con la erupciÃ³n. pic.twitter.com/xCcSczgbb0 — (@EarthquakeChil1) January 8, 2022

О разрушениях, вызванных цунами, и жертвах пока не сообщается.

В декабре 2021 года глава департамента государственного управления, юстиции и безопасности Канарских островов Хулио Перес сообщил, что вулкан на испанском острове Пальма прекратил извержение, которое продолжалось около трёх месяцев. Извержение, начавшееся 19 сентября, нанесло колоссальный ущерб инфраструктуре острова.

В декабре 2021-го произошло извержение вулкана Семеру, находящегося в восточной части индонезийского острова Ява. В результате погибли по меньшей мере 13 человек, более 100 получили травмы, были эвакуированы около 900 местных жителей.