В Японии отреагировали на слова Трутнева о Курильских островах В Японии назвали неприемлемыми слова Трутнева о южной части Курильских островов

Власти Японии считают неприемлемыми слова вице-премьера и полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева о том, что Россия в обозримом будущем начнёт промышленное и туристическое освоение южной части Курильских островов, заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно. По его словам, Курилы — по-прежнему суверенная территория Японии, передаёт ТАСС.

Это острова, на которые распространяется наш суверенитет и исконные территории нашей страны. Высказывания в таком ключе, словно эти территории стали российской территорией — совершенно неприемлемы, — отметил Мацуно.

Он добавил, что до Москвы регулярно доводится соответствующая позиция японского правительства.

Ранее вице-премьер и полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что в ответ на заявления Японии о «незаконной оккупации» Курильских островов Россия начнёт их туристическое освоение. Кроме того, там будет дан старт новым инвестиционным проектам.