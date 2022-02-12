В Японии нашли тело пилота разбившегося истребителя F-15

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В Японии продолжается операция по поиску пилотов истребителя Сил самообороны F-15, разбившегося в конце января. Тело одного из лётчиков найдено в водах Японского моря в районе побережья префектуры Исикава, сообщает телеканал NHK.

Предполагается, что самолёт потерпел катастрофу неподалёку от места обнаружения тела пилота. Поиски второго лётчика продолжаются .

Истребитель F-15 31 января вылетел с авиабазы Комацу и некоторое время спустя пропал с радаров. По одной из версии, самолёт мог упасть в районе порта Канадзава.

Всего на вооружении Сил самообороны Японии состоит около 200 истребителей F-15. Они задействуются для сопровождения иностранных военных самолётов, пролетающих вблизи японских границ.

Ранее сообщалось, что новейший истребитель F-35С Lightning II потерпел аварию при попытке посадки на авианосец USS Carl Vinson ВМС США в Южно-Китайском море. Пилот выжил его спас военный вертолёт.