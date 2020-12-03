В ВОЗ выступили против введения иммунных паспортов

https://static.news.ru/photo/00029c78-3567-11eb-8edc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Всемирная организация здравоохранения выступает против введения иммунных паспортов для людей, которые уже получили прививку от коронавируса после начала массовой вакцинации. Об этом на брифинге 3 декабря заявила старший эксперт в области ЧС европейского отделения ВОЗ Кетрин Смолвуд.

Мы не рекомендуем введение иммунных паспортов. Также не рекомендуем тестирование в аэропортах в качестве меры предупреждения передачи коронавируса через границы. Странам рекомендуется смотреть на данные по передаче COVID-19 как на их собственной территории, так и за рубежом, а затем исходя их этого выпускать рекомендации по путешествиям, — цитирует РИА Новости представителя организации.

Вместе с тем для мониторинга будущей массовой вакцинации населения от коронавирусной инфекции Всемирная организация здравоохранения планирует создать интерактивную онлайн-карту, наподобие той, которая в данное время имеется у ВОЗ и показывает число заражений COVID-19 в мире.

Ранее американские исследователи заявили, что введение иммунных паспортов для людей, невосприимчивых к коронавирусной инфекции, является преждевременной мерой. По словам научных специалистов кафедры микробиологии Школы медицины Маунт-Синай в Нью-Йорке Флориана Краммера и Вивианы Симон, выявление граждан с иммунитетом может иметь как политический, так и экономический аспект. Например, при отсутствии точных данных по продолжительности «защиты» существует вероятность принятия неверных решений о развёртывании рабочей силы.

Учёные заявили, что организмы людей с иммунитетом после того, как человек переболеет COVID-19, за счёт антител защищены от повторного заражения, которое, даже если случится, пройдёт в лёгкой или бессимптомной форме. Исходя из этого, считается, что выявление защитных иммунных реакций — это важный фактор для здравоохранения. Тем более что невосприимчивые к вирусу люди могут быть освобождены от ряда ограничений, писал NEWS.ru.