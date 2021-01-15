В ВОЗ выступили против требования вакцинации от COVID-19 при поездках

https://static.news.ru/photo/8d9d7b88-5755-11eb-a373-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации в отношении пандемии COVID-19 выступил против введения требования обязательной вакцинации или наличия иммунитета при международных поездках.

В настоящее время не следует вводить требование доказательства вакцинации или иммунитета при международных путешествиях как условия въезда [в страну], — говорится в сообщении ВОЗ, передаёт ТАСС.

Некоторое время назад представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович подчеркнула, что любая мутация COVID-19 усложняет ситуацию с пандемией. В связи с этим эксперт призвала проводить регулярный мониторинг поведения вируса на предмет того, может ли он повлиять на смертность или тяжесть заболевания.

Ранее стало известно, что новый штамм коронавируса с 18 мутациями обнаружили учёные в России. Они не исключают, что он может оказаться опаснее британского. Возможно, это будет уникальный вид SARS-CoV-2. Штамм описала группа исследователей из четырёх российских институтов. В научной публикации описывается случай коронавируса с 18 мутациями у 47-летней женщины со злокачественной опухолью.

Британский вариант коронавирусной инфекции был обнаружен в середине декабря 2020 года. Власти Англии связывают быстрое распространение инфекции на юго-востоке страны с его появлением, писал NEWS.ru.