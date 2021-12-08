В ВОЗ спрогнозировали доминирование «омикрон»-штамма в Европе к январю

Новый «омикрон»-штамм, может стать доминирующим вариантом СOVID-19 в Европе уже к началу января. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения в своём еженедельном бюллетене, добавив, что он уже выявлен в 57 странах мира

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний спрогнозировал, что если 1% инфекций SARS-CoV-2 [в мире] будет вызван вариантом «омикрон», то он станет доминантным в Европе, составляя свыше 50% от общего числа новых инфекций, с преимуществом роста в 120% к 1 января 2022 года, — говорится в документе.

Отмечается, что прогноз был сделан, основываясь на нескольких предположениях относительно преимущества роста, сроков распространения в европейском регионе нового штамма. При этом учитывались перемещение населения, меры общественного здравоохранения и социальные меры.

Новый штамм COVID-19 B.1.1.529, получивший название «омикрон», был обнаружен на территории ЮАР в конце ноября. В ВОЗ признали новую разновидность коронавируса «вызывающей озабоченность», но при этом призвали не паниковать.

Ранее сообщалось, что «омикрон» распространился уже на территории 38 стран, однако ему пока не удалось опередить штамм «дельта». Наибольшее число инфицированных зафиксировано в Африке.

Президент России Владимир Путин ранее дал указание правительству выделить дополнительные средства на борьбу с «омикроном» до 10 декабря. Кроме того, до 15 декабря кабмин должен утвердить региональные планы действий по предотвращению распространения нового варианта COVID-19.