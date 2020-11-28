В ВОЗ сообщили, какая болезнь для жителей Африки опаснее коронавируса

https://static.news.ru/photo/1b4cdab8-32e5-11eb-a24d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Shehzad Noorani/STRSDN/Global look Press

Малярия является причиной гибели жителей Африки южнее Сахары в 2020 году гораздо чаще, чем COVID-19.

Ежегодно во всём мире жертвами малярии становятся около 400 тысяч человек, более 90% из них — в Африке южнее Сахары. При этом с начала текущего года от коронавируса умерли 50 тысяч человек в Африке, в том числе в Северной Африке. В Африке южнее Сахары было зарегистрировано около 20 тысяч смертей.

В ВОЗ считают, что пандемия COVID-19 может привести ещё 20-100 тысячам случаев летальных исходов из-за малярии.

В этом регионе от COVID-19 умрет намного меньше людей, чем от малярии. Так почему же коронавирус и Эбола вызывают большое беспокойство, а малярия, от которой каждый год умирают сотни тысяч детей, нет? — подчеркнула региональный директор ВОЗ по Африке Матшидисо Моэти, представляя новый «Всемирный доклад о малярии».

Согласно докладу, за последние 20 лет был достигнут существенный прогресс в борьбе с малярией. Так, было предотвращено 1,5 млрд случаев и 7,6 млн летальных исходов.

Количество смертей от малярии уменьшилось с 736 тысяч в 2000 году до 409 тысяч в 2019 году, а коэффициент частоты заболевания малярией (число случаев на 1000 человек под угрозой) упал с 80 в 2000 году до 57 в 2019-м. Также были достигнуты успехи в предотвращении, быстром тестировании и лечении.

Но прогресс, а также инвестиции последние несколько лет стали менее заметны. Эксперты предполагают, что пандемия может еще больше отбросить ситуацию назад, передаёт Telegraph.

Ранее NEWS.ru писал, что телеведущая и врач Елена Малышева заявила, что на фоне новостей о коронавирусе люди стали забывать о других заболеваниях, которые представляют для человечества гораздо большую угрозу. Это туберкулёз, гепатит В, пневмония, СПИД и малярия.