В ВОЗ рассказали о вспышке гепатита неизвестного происхождения у детей

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что в 12 странах мира зафиксировано 169 случаев острого гепатита неизвестного происхождения у детей. Вспышка отмечена в Великобритании, на долю которой пришлось 114 случаев, сообщается на сайте организации.

По состоянию на 21 апреля 2022 года было зарегистрировано по меньшей мере 169 случаев острого гепатита неизвестного происхождения в 11 странах Европейского региона ВОЗ и одном государстве в регионе Северной и Южной Америки, — пояснили в ВОЗ.

В организации отметили, что известно об одном летальном исходе. При этом возраст заболевших составляет от 1 месяца до 16 лет. Почти каждому десятому потребовалась трансплантация печени.

Кроме Британии, массовые случаи острого гепатита проявились в Испании (13 случаев), Израиле (12), США (9) и Дании (6).

Ранее стало известно, что вирусный гепатит является заболеванием, которое повышает риск развития рака печени, заявил врач и телеведущий Александр Мясников. Он также отметил, что риск заболеть раком печени может быть связан с годом рождения. В частности, он высок у тех, кто родился между 1945 и 1965 годами, именно в этот период был зафиксирован пик заболеваемости гепатитом C.