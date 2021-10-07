В ВОЗ предложили план по вакцинации большинства людей

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разработала детальный план, который предусматривает, что к середине 2022 года прививку от коронавируса получат 70% населения всех стран мира, рассказал генсек ООН Антониу Гутерриш. По его словам, для этого необходимо 11 млрд доз вакцин, передаёт ТАСС.

Согласно плану, к концу 2021 года вакцину должны получить 40% всего населения планеты. Этого показателя можно достичь, если привлечь $8 млрд и производить по 1,5 млрд доз препарата каждый месяц. Эти вложения позволят обеспечить равное распределение вакцин.

Успех этого плана зависит от равного распределения вакцин. Без скоординированного и равного подхода сокращение числа случаев инфицирования в странах не будет устойчивым с течением времени. Ради всеобщего блага мы должны вывести все страны на широкий охват вакцинации, — подчеркнул он.

По его словам, предстоящая встреча лидеров «Большой двадцатки» (G20) станет возможностью для достижения этой цели.

Ранее Гутерриш заявил, что обещанные странами «Большой семёрки» 1 млрд доз вакцин от коронавируса до сих пор не предоставлены. Он отметил неравномерное распределение вакцин в мире.