В ВОЗ ответили Джонсону на данные о более смертельном британском штамме

https://static.news.ru/photo/e7a0c6e0-5cef-11eb-8731-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martyn Wheatley / Parsons Media

Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове считает, что большая летальность пациентов, заражённых британским штаммом коронавируса, о которой говорил премьер Соединённого Королевства Борис Джонсон, может быть обусловлена перегрузкой системы здравоохранения.

Ранее Джонсон назвал британский штамм смертоносным по сравнению с изначальной версией коронавируса. По его словам, он уносит жизни не 10 из тысячи человек, а 13–14.

Если повышается трансмиссивность, то увеличивается число заболевших. Это приводит к тому, что большему количеству людей требуется лечение в стационаре и отделениях интенсивной терапии. Соответственно, системы здравоохранения перегружаются и из-за этого увеличивается смертность, — приводит ТАСС слова специалистки ВОЗ.

В связи с этим ван Керкхове напомнила, что необходимо делать всё возможное, чтобы прекратить передачу вируса вне зависимости от его вариантов.

Новая мутация коронавируса была обнаружена в Великобритании в середине декабря. По данным специалистов, новый штамм распространяется с большей скоростью и может быть на 70% заразнее обычного. Однако подтверждений того, что он более опасен с точки зрения госпитализации и смертности, пока нет. Вместе с тем считается, что новый штамм COVID-19 представляет опасность для шести категорий детей: до года и старше 15 лет, а также имеющих проблемы со здоровьем. В группах риска находятся дети с хроническими заболеваниями.

Ранее NEWS.RU писал, что британский штамм коронавируса был выявлен у нескольких жителей Японии, которые никогда не посещали Великобританию. Об этом заявили в японском Министерстве здравоохранения.