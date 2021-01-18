Новый штамм COVID-19 выявили у японцев, не бывавших в Великобритании

Британский штамм коронавируса был выявлен у нескольких жителей Японии, которые никогда не посещали Великобританию. Об этом заявили в японском Министерстве здравоохранения.
Случаи заражения были выявлены у трёх жителей префектуры Сидзуока возрастом от 20 до 70 лет,
Новая мутация коронавируса была обнаружена в Великобритании в середине декабря. По данным специалистов, новый штамм распространяется с большей скоростью и может быть на 70% заразнее обычного. Однако подтверждений того, что он более опасен с точки зрения госпитализации и смертности, пока нет. Вместе с тем считается, что новый штамм COVID-19 представляет опасность для шести категорий детей: до года и старше 15 лет, а также имеющих проблемы со здоровьем. В группах риска находятся дети с хроническими заболеваниями.
Как сообщал NEWS.ru, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга учредил в правительстве должность министра по контролю над вакцинацией населения страны от коронавируса. На эту должность он назначил Таро Коно, также являющегося министром по административным реформам.