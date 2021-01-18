Новый штамм COVID-19 выявили у японцев, не бывавших в Великобритании

https://static.news.ru/photo/4d360cc2-598f-11eb-94cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ben Weller/AFLO

Британский штамм коронавируса был выявлен у нескольких жителей Японии, которые никогда не посещали Великобританию. Об этом заявили в японском Министерстве здравоохранения.

Случаи заражения были выявлены у трёх жителей префектуры Сидзуока возрастом от 20 до 70 лет, сообщает телеканал NHK со ссылкой на представителей Минздрава. Ни один из заболевших никогда не посещал Соединённое Королевство, но специалисты пока не смогли выяснить, имел ли кто-то из заразившихся контакты с недавно вернувшимися из европейской страны.

Новая мутация коронавируса была обнаружена в Великобритании в середине декабря. По данным специалистов, новый штамм распространяется с большей скоростью и может быть на 70% заразнее обычного. Однако подтверждений того, что он более опасен с точки зрения госпитализации и смертности, пока нет. Вместе с тем считается, что новый штамм COVID-19 представляет опасность для шести категорий детей: до года и старше 15 лет, а также имеющих проблемы со здоровьем. В группах риска находятся дети с хроническими заболеваниями.

Как сообщал NEWS.ru, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга учредил в правительстве должность министра по контролю над вакцинацией населения страны от коронавируса. На эту должность он назначил Таро Коно, также являющегося министром по административным реформам.