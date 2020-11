В ВОЗ оценили решение властей Дании уничтожить всех норок

По данным пресс-службы ВОЗ, организация ознакомлена с информацией о том, что несколько жителей страны заразились COVID-19 от этих зверей и что вирус обладает некоторыми генетическими изменениями.

We are aware of reports from #Denmark of a number of people infected with coronavirus from mink, with some genetic changes in the virus. We are in touch with the Danish authorities to find out more about this event. #COVID19