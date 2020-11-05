В ВОЗ оценили решение властей Дании уничтожить всех норок

https://static.news.ru/photo/749b9b30-1f77-11eb-b468-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jonas Walzberg/Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прокомментировала решение датских властей уничтожить всех норок из-за коронавируса.

По данным пресс-службы ВОЗ, организация ознакомлена с информацией о том, что несколько жителей страны заразились COVID-19 от этих зверей и что вирус обладает некоторыми генетическими изменениями.

Мы находимся в контакте с властями Дании, чтобы выяснить больше об этом событии, — говорится в сообщении ВОЗ, опубликованном в Twitter.

We are aware of reports from #Denmark of a number of people infected with coronavirus from mink, with some genetic changes in the virus. We are in touch with the Danish authorities to find out more about this event. #COVID19 — World Health Organization (WHO) (@WHO) November 5, 2020

Ранее NEWS.ru писал, что датское правительство решило уничтожить всех норок на зверофермах после обнаружения случаев заражения среди животных для предотвращения распространения мутировавшего коронавируса. В настоящее время зарегистрировано 12 человек с мутировавшим вирусом. Премьер-министр страны Метте Фредериксен предупредила, что он может распространиться не только на остальную часть Дании, но и на весь мир.