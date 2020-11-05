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В ВОЗ оценили решение властей Дании уничтожить всех норок

17:51, 05 ноября 2020 14
Фото: Jonas Walzberg/Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прокомментировала решение датских властей уничтожить всех норок из-за коронавируса.

По данным пресс-службы ВОЗ, организация ознакомлена с информацией о том, что несколько жителей страны заразились COVID-19 от этих зверей и что вирус обладает некоторыми генетическими изменениями.

Мы находимся в контакте с властями Дании, чтобы выяснить больше об этом событии, — говорится в сообщении ВОЗ, опубликованном в Twitter.

Ранее NEWS.ru писал, что датское правительство решило уничтожить всех норок на зверофермах после обнаружения случаев заражения среди животных для предотвращения распространения мутировавшего коронавируса. В настоящее время зарегистрировано 12 человек с мутировавшим вирусом. Премьер-министр страны Метте Фредериксен предупредила, что он может распространиться не только на остальную часть Дании, но и на весь мир.

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