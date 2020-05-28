В ВОЗ объяснили, от чего зависят сроки открытия мест скопления людей

https://static.news.ru/photo/139fcfbe-a0dc-11ea-ab3b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Возможности систем здравоохранения выявлять и купировать вероятные очаги коронавирусной инфекции будут влиять на сроки открытия мест массового скопления людей. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Открытие бизнесов или клубов и баров, где люди встречаются, будет абсолютно четко зависеть от сильных способностей систем здравоохранения узнать, где распространяется вирус и как он распространяется, — заявила старший эксперт ВОЗ в области чрезвычайных ситуаций Кетрин Смолвуд.

Она подчеркнула, что возможности систем здравоохранения по выявлению передачи болезни, а также контактов инфицированного исключительно важны при смягчении ограничительных мер, сообщает РИА Новости.

NEWS.ru писал, что ВОЗ не подтвердила гипотезу, что переболевший коронавирусом защищён от повторного инфицирования. В организации отмечают, что пока недостаточно данных, и исследования этого вопроса продолжаются.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус согласился участвовать в глобальном саммите по разработке вакцины от коронавируса. Он должен пройти 4 июня в онлайн-формате.