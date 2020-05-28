В ВОЗ объяснили, от чего зависят сроки открытия мест скопления людей

Возможности систем здравоохранения выявлять и купировать вероятные очаги коронавирусной инфекции будут влиять на сроки открытия мест массового скопления людей. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Открытие бизнесов или клубов и баров, где люди встречаются, будет абсолютно четко зависеть от сильных способностей систем здравоохранения узнать, где распространяется вирус и как он распространяется, — заявила старший эксперт ВОЗ в области чрезвычайных ситуаций Кетрин Смолвуд.
Она подчеркнула, что возможности систем здравоохранения по выявлению передачи болезни, а также контактов инфицированного исключительно важны при смягчении ограничительных мер,
NEWS.ru писал, что ВОЗ не подтвердила гипотезу, что переболевший коронавирусом защищён от повторного инфицирования. В организации отмечают, что пока недостаточно данных, и исследования этого вопроса продолжаются.
Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус согласился участвовать в глобальном саммите по разработке вакцины от коронавируса. Он должен пройти 4 июня в онлайн-формате.
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