В ВОЗ напомнили о коллективной ответственности за распространение вакцин

https://static.news.ru/photo/9eb6b85c-5fad-11eb-85bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keystone Press Agency

Государствам следует сфокусироваться не на двусторонних сделках о поставках вакцин от коронавируса, а на распределении препарата в рамках международного механизма COVAX, цель которого — обеспечить иммунными лекарствами на равной основе все страны. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

То, что в первых поставках приоритет отдавался двусторонним сделкам, привело к накоплению запасов вакцины и её хаотичному распространению. Именно COVAX призван избежать этой ситуации, подчеркнула она.

Сейчас первые вакцины начинают развёртываться, и надежда на равный доступ для стран оказывается под серьёзным риском. ВОЗ призывает страны и производителей уделять приоритетное внимание поставкам через международный механизм COVAX, а не двусторонним сделкам, — цитирует Вуйнович ТАСС.

По её словам, препятствием для обеспечения своевременных и справедливых поставок вакцин на глобальном уровне также являются задержки с предоставлением в ВОЗ со стороны производителей данных о безопасности и эффективности препаратов.

Представитель организации обратила внимание на то, что кампании по вакцинации стартовали уже в 50 странах, и, несмотря на проблемы, механизм COVAX имеет сильные позиции для начала глобальной вакцинации. Поставки вакцины посредством этого механизма могут начаться в феврале 2021 года.

Ранее NEWS.ru писал, что ВОЗ в рамках COVAX намерена распространить более 2 млрд доз вакцин от коронавируса. При этом 1,3 млрд планируется отправить в страны с низким уровнем доходов.